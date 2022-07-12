На Ставрополье пьяный водитель без прав, упавший в кювет, может сесть на два года

Накануне вечером (около 22 часов) на втором километре трассы «Александровское - Новоселицкое - Буденновск» в кювет вылетела «Лада Гранта». Ее водитель пытался пойти на обгон, но не справился с управлением. За рулем легковушки находился 27-летний житель села Александровского.

Мужчину ждет не только длительное лечение - он сломал ногу и травмировал голову - но и, возможно, тюремный срок - два месяца назад данный водитель был лишен прав за отказ пройти медосвидетельствование. В этот раз у него опять имелись признаки опьянения, но кровь взята на анализ.

- Если он подтвердит, что мужчина пил перед поездкой, в отношении водителя могут возбудить уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Теперь автовладельцу грозит до двух лет лишения свободы, обязательные или принудительные работы и крупный штраф с увеличением срока лишения водительских прав, - объяснили последствия произошедшего в Александровском округе в УГИБДД по Ставропольскому краю.