Евгений Кузнецов из Ставрополя стал чемпионом России по синхронным прыжкам в воду

Евгений Кузнецов выступающий в дуэте с Никитой Шлейхером. Фото: предоставлено администрацией Ставрополя

Очередную награду завоевал ставропольский спортсмен Евгений Кузнецов, выступающий в дуэте с земляком Никитой Шлейхером (он также родился в Ставрополе, но переехал в Пензу, где и окончил Училище олимпийского резерва). На чемпионате России по прыжкам в воду Кузнецов и Шлейхер показали лучший результат на трехметровом трамплине. Дуэт набрал 433,98 балла, опередив ближайших соперников более чем на 20 баллов.

Напомним, Евгению Кузнецову 32 года. Он является многократным призером и чемпионом России, Европы и мира. В копилке спортсмена также есть медали Универсиады разной пробы.

На Олимпийских играх-2012 в Лондоне Кузнецов в паре с Ильей Захаровым завоевали серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. На Олимпиаде-2020 в Токио, которую из-за пандемии перенесли на 2021 год, Кузнецов выступал уже со Шлейхером. Они претендовали на бронзу, но получили 0 баллов.