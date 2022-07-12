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Общество12 июля 2022 10:26

Ставропольский следователь второй раз признан лучшим в России

Дмитрий Зотов работает в Ессентуках
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Дмитрий Зотов. Фото: СУ СКР по СК

Дмитрий Зотов. Фото: СУ СКР по СК

В Следственном комитете России подвели итоги конкурса «Лучший сотрудник СКР». В нем принимали участие представители всех региональных управлений ведомства. Конкурсная комиссия оценивала профессионализм, эффективность и общие показатели служебной деятельности участников.

Награда в одной из номинаций досталась нашему земляку. «Лучшим следователем-криминалистом» стал майор юстиции Дмитрий Зотов из Ессентуков. Он работает старшим следователем-криминалистом отдела криминалистики Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Это не первый раз, когда заслуги Дмитрия Зотова оценивают на самом высоком уровне. В 2016 году он уже становился лучшим среди следователей криминалистов из всех регионов страны. Тогда же ему был вручен знак отличия «Лучший следователь».