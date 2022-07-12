Улицу в Ставрополе засыпало песком после столкновения КАМАЗа и легкового автомобиля

Авария случилась около 9 утра. Фото: t.me/gibdd26_stav

Утром 12 июля 2022 года в Ставрополе опрокинулся КАМАЗ, груженый песком. Это произошло после того, как грузовик столкнулся с легковым автомобилем Geely.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Управления ГИБДД по Ставропольскому краю, авария случилась около 9 утра на пересечении проспекта Кулакова и улицы Коломийцева.

От удара КАМАЗ врезался в мусорку. Фото: t.me/gibdd26_stav

От удара КАМАЗ занесло, он влетел в урну и упал на бок. Все вокруг засыпало песком и мусором.

- По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет. Выясняются причины столкновения, - сообщили в краевой Госавтоинспеции.