Ставропольчанка получила 5 лет колонии за обслуживание боевиков мужа в Сирии

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней уроженки седа Розовка Минераловодского округа Ставропольского края. Южный окружной военный суд счел доказанной вину женщины в участии в террористической организации.

Как удалось установить следствию, в 2015 году ставропольчанка приехала в Сирию к своему мужу-боевику. Она вступила в ряды запрещенной в России группировки «Лива аль-Мухаджирин валь-Ансар» (в те годы она называлась «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» и состояла преимущественно из граждан бывших республик СССР и выходцев из Турции). С июля по октябрь женщина активно помогала подельникам мужа: лечила их, готовила, убирала.

- Кроме того, подсудимая принимала участие в организационных мероприятиях незаконного вооруженного формирования, - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Уроженку Ставрополья судили по двум статьям УК РФ - «Участие в деятельности террористической организации» и «Участие в незаконном вооруженном формировании». Женщину приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ФСБ задержала 11 террористов-вербовщиков в Карачаево-Черкесии.