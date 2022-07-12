Ставрополец избил полицейского до сотрясения мозга

Житель Зеленокумска, избивший полицейского полтора месяца назад, стал фигурантом уголовного дела. По статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» 34-летнему мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, длительные принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

- Подозреваемый, пытаясь избежать наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», напал на участкового уполномоченного полиции городского отдела МВД, - уточнили в Советском межрайонном следственном отделе.

Полицейский получил серьезные травмы - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Расследование уголовного дела продолжается. Продолжается сбор доказательной базы.