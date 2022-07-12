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Происшествия12 июля 2022 13:47

Ставрополец избил полицейского до сотрясения мозга

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО

Житель Зеленокумска, избивший полицейского полтора месяца назад, стал фигурантом уголовного дела. По статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» 34-летнему мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, длительные принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

- Подозреваемый, пытаясь избежать наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», напал на участкового уполномоченного полиции городского отдела МВД, - уточнили в Советском межрайонном следственном отделе.

Полицейский получил серьезные травмы - закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Расследование уголовного дела продолжается. Продолжается сбор доказательной базы.