На Ставрополье начинается суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 41 млн рублей

В Предгорный районный суд Ставропольского края ушло уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении генерального директора ООО «Еврострой 1». От его действий пострадали несколько десятков дольщиков, а общая сумма ущерба превысила 41 миллион.

Как уточнили в Прокуратуре Предгорного района, которая и утвердила обвинительное заключение, указанный мужчина действовал с 2013 по 2018 год в Ессентуках.

- Используя свое служебное положение, обвиняемый предлагал гражданам заключить с указанным юрлицом предварительный договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Ему удалось привлечь денежные средства 32 участников долевого строительства. Дом злоумышленник не достроил, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Чтобы возместить похищенные средства, на имущество руководителя строительной компании был наложен арест. В ближайшее время суд начнет рассмотрение дела по существу.