В Дагестане от укуса змеи умер 40-летний мужчина

В Дагестане 40-летний житель Кумторкалинского района скончался после укуса смертельно опасной змеи. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 10 июля 2022 года. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД по республике Дагестан.

Стало известно, что вечером, 10 июля 2022 года, примерно в 21:30 в дежурную часть МВД Дагестана поступил звонок о том, что в Республиканскую городскую больницу №2 был доставлен мужчина. У него был диагностирован укус змеи.

Мужчина находился в тяжелом состоянии, позже 40-летний житель Кумторкалинского района умер. Установлена, что трагедия случилась в результате несчастного случая. Местного жителя змея укусила во время вечерней прогулки, которую он совершал по окраине села Коркмаскала. Мужчину укусила гюрза - одна из самых опасных и больших гадюк.

В связи с этим, МВД Дагестана призывает гостей и жителей республики быть крайне осторожными и осмотрительными во время отдыха на при природе. Полицейские напоминают, что летний зной приводит к повышенной активности змей, при первых признаках укуса змеи необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.