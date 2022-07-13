Больше 12 тысяч детей родилось на Ставрополье за полгода

За минувшие полгода на Ставрополье родились 12 тысяч детей. Среди них 128 пар - это двойняшки. Радостной новостью поделились в краевом отделении ЗАГСа.

С начала года в Ставропольском крае родилось уже 12 тысяч детей, среди них 4 тысячи - это первенцы. Сотрудники ведомства также добавили, что количество родившихся мальчиков аналогично количеству девочек. Свидетельства о рождении, как обычно, выдавали в родильном доме, однако, 40% родителей оформили их через сайт, электронным способом.

В топе популярных имён на Ставрополье по-прежнему лидируют София и Мария. Для мальчиков ставропольцы чаще все выбирают имена Александр и Артём.

«Копилку редких и необычных женских имён пополнили Добромира, Святослава, Арья, Лильпурат, Виринея и Филарета; мужских — Тихомир, Милорд, Илай и Веледар», — добавили в краевом отделении ЗАГСа.

Также стало известно, что из 128 пар двойняшек - 41 пара это дети одного пола. У двух семейных пар родились тройни, в одной семье из них все трое — девочки, а во второй появилась на свет одна девочка и еще двое мальчишек.