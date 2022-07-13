Количество заразившихся коронавирусом на Ставрополье увеличилось до 83 человек

К утру 13 июля на Ставрополье количество человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция увеличилось до 83. Из них 19 человек были госпитализированы в специализированные медицинские учреждения. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров на своей официальной странице в «Вконтакте».

За минувшие сутки скончался 1 человек. У него заболевание протекало в тяжелой форме. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего. Всего за время пандемии COVID-19 на Ставрополье скончались 7088 местных жителей.

- За сутки число выздоровевших увеличилось еще на 54 человека. Уровень заболеваемости изменяется незначительно, - прокомментировал ситуацию глава региона.

Среди заболевших 4 человека - это дети. Из них трое были госпитализированы в медицинские учреждения, еще 1 ребенок находится на амбулаторном лечении.