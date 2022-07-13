В Пятигорске чужое такси с пассажиркой разбилось об столб

Накануне вечером в Пятигорске на улице Мира произошла авария с участием такси. Как уточнили в Управлении ГИБДД по Ставропольскому краю, машина водителю не принадлежала - он взял Nissan Almera в аренду.

- 42-летний таксист, житель Предгорного округа, выбрал небезопасную скорость, на которой не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня и бетонного столба, - сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В результате ДТП 32-летняя пассажирка получила травму головы, водитель не пострадал. Уже известно, что он был трезв, за последние два года штрафы за нарушение правил дорожного движения мужчина не получал. К автомобилю у сотрудников ГИБДД также нет претензий - в момент аварии транспортное средство было технически исправно. Проводится дальнейшая проверка.

Тем временем, на Ставрополье продолжается операция «Ремень безопасности». Пойманные без данного средства безопасности водители рискуют лишиться регистрации транспортного средства.