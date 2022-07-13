В Северной Осетии полицейские задержали женщину, которая похитила 400 тысяч рублей из спальни своих родственников

В Северной Осетии сотрудники правоохранительных поймали женщину, которая гостила у своих родственников. Пользуясь гостеприимностью своей родни, она проникла в спальню хозяев дома и украла у них 400 тысяч рублей.

В полицию с заявлением о хищении крупной денежной суммы обратился20-летний местный житель. Он рассказал полицейским, что из его спальни были украдены 400 тысяч рублей.

Североосетинские полицейские оперативно приступили к поиску вора: нашли всех свидетелей, изъяли улики с места происшествия. Было установлено, что на семейном торжестве, в доме потерпевшего, жена его родного брата пробралась в спальню хозяев домовладения и забрала деньги.

Преступницу поймали и доставили в отдел полиции, ей оказалась 25-летняя жительница Пригородного района, которая призналась в краже. Все деньги изъяли и вернули законным владельцам. Если вина задержанной будет доказана, то ей грозит наказание в виде лишения свободы на 6 лет, по статье 158 УК РФ «Кража».