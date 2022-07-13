Под Буденновском водитель убил дальним светом пассажира мопеда

В Буденновском округе Ставропольского края произошла смертельная авария с участием мопеда. Все случилось на 124 км трассы «Светлоград - Благодарный - Буденновск» около десяти часов вечера.

По данным УГИБДД по СК, в мопед сзади врезался ВАЗ-21099. 49-летний водитель «девятки» пояснил, что не справился с управлением и не выдержал безопасную дистанцию, поскольку встречный автомобиль ослепил его фарами дальнего света. Проверка уже показала, что в момент ДТП мужчина был трезв, штрафов за нарушение правил дорожного движения за последние два года за ним не числится.

Водитель легковушки не пострадал. 20-летний пассажир мопеда, который путешествовал без мотошлема, от полученных травм скончался на месте. Водителя двухколесного транспорта (ему тоже 20 лет) спас шлем, парня госпитализировали.

- Сейчас разыскивается транспортное средство и устанавливается водитель,который двигался с дальним светом и спровоцировал данную аварийную ситуацию, - уточнили в краевой Госавтоинспекции.