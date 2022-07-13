На Ставрополье задержали крупного криминального авторитета и его подельников

На Ставрополье полицейским удалось пресечь деятельность крупного криминального авторитета. Мужчина вместе с подельниками стал угрожать своему бизнес-партнеру, с которым они занимались разведением крупного рогатого скота. Задержанному предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю было направлено в суд уголовное дело против жителя Предгорного округа. Задержанный обвиняется по четырем уголовным статьям, среди которых занятие высшего положения в преступной иерархии, самоуправство, незаконное хранение наркотиков и огнестрельного оружия.

Следствием было установлено, что два жителя Предгорного округа занимались совместным бизнесом по разведению крупного рогатого скота. Один из партнеров потребовал от своего товарища вернуть все вложенные в бизнес средства. Для того, чтобы получить денежную сумму, он обратился за помощью к трем своим друзьям. Мужчины стали угрожать бизнесмену жестокой расправой, а также демонстрировали холодное огнестрельное оружие. Преступники требовали у фермера вернуть 2 млн рублей. Один из злоумышленников забрал смартфон потерпевшего, чтобы погасить часть долга.

Ставропольские полицейские вместе с сотрудниками уголовного розыска краевого Главка при силовой поддержке бойцов Росгвардии установили личность всех подозреваемых и задержали их. В ходе розыскных мероприятий из квартир преступников изъяли патроны и револьвер, несколько партий сильнодействующих веществ.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что один из преступников занимает высшее положение в преступной иерархии. По словам полицейских, он был «положенцем», который распространял свое криминальное влияние на территории Ставропольского края.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.