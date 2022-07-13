В Ессентуках сотрудники Госавтоинспекции задержали серийного вора

В отдел полиции города-курорта Ессентуки обратились сразу 4 местных жителя. Они рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что у них угнали автомобили. Один из пострадавших также рассказал, что из салона автомобиля было украдено его имущество.

Найти и поймать серийного вора и угонщика удалось сотрудникам уголовного розыска и Госавтоинспекции Ессентуков. Для поимки полицейские внимательно изучили записи с видеокамер. Именно на одной из полученных видеозаписей удалось заметить злоумышленника, который мыл угнанный автомобиль на одной из автомоек города.

В отдел полиции доставили ранее судимого 20-летнего жителя города Ессентуки, который признался в совершении всех преступлений. Он рассказал, что прогуливался по улицам города-курорта и выбирал те машины, на которых замок было взломать легче всего. Преступник угонял автомобиль, а затем катался по городу, затем оставлял машины на обочине, предположительно с местом угона автотранспорта.

В ходе дознания, было установлено, что молодой человек забрал из салона автомобиля набор инструментов. Часть из них он успел продать, оставшуюся часть сотрудники полиции вернули законному хозяину.

- По данным фактам подразделениями следствия и дознания ОМВД России по городу Ессентуки возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 (угон) и ч. 2 ст. 158 (кража) УК РФ, которые будут соединены в одно производство, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

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