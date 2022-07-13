В здании краевого суда Ставрополя прошла массовая эвакуация

Эвакуация дворца правосудия в Ставрополе произошла 13 июля 2022 года. Фото: Анфиса КИМЕНИНИКО

Утром в среду, 13 июля 2022 года, стало известно о массовой эвакуации из здания краевого суда города Ставрополя. Из дома правосудия вывели всех людей, а территорию оцепили.

Очевидцы происшествия сообщают, что к территории здания подъехали машины специальных служб, среди автотранспорта есть и полицейские автозаки.

Напомним, дворец правосудия на улице Дзержинского в Ставрополе уже несколько раз эвакуировали еще весной 2022 года. Тогда эвакуация сотрудников краевого суда происходила по причине телефонных звонках о минировании. К счастью, полученная информация о минировании, не подтверждалась.