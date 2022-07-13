Во второй половине рабочей недели на Ставрополье продолжат идти дожди

После знойной жары на Ставрополье установился комфортный влажный климат с кратковременными дождями и переменной облачностью. О том, какие сюрпризы ждут ставропольцев в ближайшие дни сообщили синоптики краевого гидрометцентра.

По данным сайта ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 13 июля 2022 года, в восточной части и центральных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс, а в южной части - высокая пожароопасность.

В среду, 13 июля 2022 года, в Ставропольском крае местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер северный 6-11 м/c, при грозе его порывы будут достигать 15-18 м/c. Воздух прогреется до +24...+34 градусов тепла. В краевом центре пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер северный 7-9 м/c, температура воздуха составит +24...+26 градусов тепла.

К четвергу, 14 июля 2022 года, на Ставрополье снова прогнозируют дождь. Местами по краю пройдет кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах возможен град. Столбики термометра покажут +27...+32 градусов тепла, ветер северо-западный, с порывами до 15-18 м/c при грозе. В Ставрополе существенных осадков не ожидается, но утром, в отдельных частях города, может пройти кратковременны дождь с грозой. Воздух прогреется до +27...+29 градусов тепла.

В пятницу, 15 июля 2022 года, на Ставрополье вернется жаркая летняя погода. Воздух прогреется до +34 градусов тепла, в краевом центре до +31 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер северный 6-8 м/c.