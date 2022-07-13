В Дагестане водитель выехал на встречку и сбил 8-летнего ребенка

В Дагестане водитель пытался избежать столкновения с автомобилем и выехал на встречную полосу. Под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик.

О происшествии рассказали в пресс-службе МВД Дагестана. Автоавария, в которой пострадал 8-летний ребенок, произошло в Новолакском районе, 12 июля 2022 года, примерно в 20:20. За рулем отечественного автомобиля «ВАЗ-21144» находился 69-летний местный житель. Он пытался избежать столкновения с остановившейся впереди него машиной и вынужден был выехать на встречную полосу.

В результате происшествия, 8-летний мальчик с различными телесными повреждениями был госпитализирован в местную больницу.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сообщили в официальном пресс-релизе МВД Дагестана.