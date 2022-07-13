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Общество13 июля 2022 9:11

Зерновая кампания на Ставрополье выполнена на 65%

Собрано пять миллионов тонн зерновых
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Зерновая кампания идет с опережением

Зерновая кампания идет с опережением

Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

В Ставропольском крае подвели предварительные итоги уборочной кампании. Она завершена на 65%, сообщает губернатор Владимир Владимиров.

Пока что ставропольские аграрии собрали пять миллионов тонн зерновых.

- Идем с опережением графика прошлого года, несмотря на дожди. Ожидаем, что существенного влияния на ход жатвы они не окажут. Труженикам полей - наша общая благодарность и поддержка. Сегодня работа аграриев приобретает особую важность для обеспечения продовольственной безопасности всей нашей страны, - написал Владимиров.