В следственном отделе города-курорта Ессентуки завершено расследование дела о взятке инспекторов ГИБДД

Сотрудники следственного отдела по городу Ессентуки заврешили расследование уголовного дела в отношении двух инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД . Их обвиняют в получении взятки на общую сумму в 40 тысяч рублей.

Как утверждает следствия, инцидент произошел в сентябре 2021 года. Два инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Предгорному району несли дежурство в станице Бекешевской. Они задержали двух местных жителей, которые сидели в припаркованной на обочине машине. Сотрудники ДПС установили, что молодые люди находились в наркотическом опьянении и предложили за определенную денежную сумму не принимать никаких надлежащих мер по вызову оперативной группы.

Молодые люди приняли предложение инспекторов и через посредника сотрудники полиции передали взятку, которая составила 40 тысяч рублей.

- Посредник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), - сообщили в официальном пресс-релизе ведомства.

В данный момент расследование уголовного дела завершено, все необходимые материалы отправлены в суд.

- Противоправное деяние выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Вопрос о дальнейшем прохождении сотрудниками службы в органах внутренних дел будет решен после вынесения судебного решения, - рассказали в МВД по Ставропольскому краю.