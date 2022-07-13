Стихийных торговцев в Ставрополе за первые полгода оштрафовали на 1,5 миллиона рублей

За первые полгода в Ставрополе стихийных торговцев уже на полтора миллиона рублей. В ежедневных рейдах по поиску и пресечению незаконной торговой деятельности работают 4 оперативные группы. Об этом рассказали в городском муниципалитете, в среду, 13 июля 2022 года.

Сегодня в Ставрополе продолжают борьбу со стихийными продавцами на улицах города. Несанкционированная торговля ведется возле магазинов, остановок, дворов домов. В основном торгуют овощами, фруктами, вещевыми товарами, но встречаются и те, кто продают на улице мясо и молочные продукты. Товары могут быть сомнительного качества и без необходимых разрешающих документов.

После проведенных 300 проверок было составлено больше 750 протоколов в отношению людей, которые ведут незаконную торговлю. Общая сумма штрафа составила около 1,5 миллионов рублей.

Как рассказали в городской мэрии, у тех продавцов, которые отказались прекратить торговлю, сотрудниками рейда были изъяты 2,5 тысячи килограммов овощей и фруктов.