В Ставрополе на фасадах зданий ликвидировали рекламу о наркотиках

В краевом центре проходят рейды по ликвидации опасной рекламы, которую вандалы размещают на фасадах зданий, домов, архитектурных сооружений, а также на остановках и заборах. Злоумышленники наносят на стены названия запрещенных сайтов с продажей наркотиков.

В городской администрации рассказали, что от трафаретных надписей очистили больше 20 зданий и жилых домов на нескольких улицах города: на улице Бруснева, Краснофлотской, М.Морозова, на переулке Шеболдаева, на проспекте Юности и на центральных улицах. Среди них улицы: Дзержинского, Мира, Чкалова, Маршала Жукова и Добролюбова.

На профилактическую работу по борьбе с опасной наркорекламой постоянно выходят управляющие компании, специалисты районных администраций. К ним на помощь также приходят работники ТСЖ, активисты и просто неравнодушные к жизни города местные жители.

В мэрии также уточнили, что работа ведется в медиапространстве. В Ставрополе есть особая кибедружина, которая отправляет сотрудникам правоохранительным органов информацию об опасных интернет-сайтах, среди которых уже найдено около 200 доменов.