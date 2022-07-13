Роспотребнадзор Ставропольского края рассказал о профилактике коронавируса в летний период

Вирус COVID-19 все еще сохраняет свои позиции в регионе, за минувшие сутки в крае заболели 83 человека, 19 из них были госпитализированы в специализированные медицинские учреждения.

В связи с этим в Роспотребнадзоре Ставрополья рассказали о мерах предосторожности. По мнению сотрудников ведомства, при исполнении этих правил, снижается риск заражения и другими заболеваниями, передающимися воздушно-капельным путем, в число которых входит сезонный грипп.

Нужно помнить, что при плохом самочувствии лучше избегать контакта с окружающими людьми даже при отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Придерживаться этой рекомендации надо до полного выздоровления. При недомогании нужно оставаться дома.

Также нельзя заниматься самолечением, а при ухудшении состояния необходимо вызвать врача на дом, нужно придерживаться рекомендаций лечащего врача. При этом необходимо регулярно проветривать помещения, желательно в течение 30 минут.

Частое мытье рук с мылом может служить эффективной профилактикой коронавирусной инфекции. Также специалисты ведомства советуют защитить себя от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации от COVID-19, а затем и ревакцинации.

В краевом Роспотребнадзоре посоветовали использовать маску в местах массового скопления людей, это особенно необходимо тем, кто страдает от хронических заболеваний.