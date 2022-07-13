На Ставрополье члена адвокатской конторы будут судить за мошенничество

В пресс службе Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю рассказали, что завершили расследование уголовное дело в отношении недобросовестного члена адвокатской конторы в Нефтекумском районе. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество.

Как стало известно следствию, в январе текущего года к адвокату за помощью обратилась местная жительница Нефтекумского городского округа. По мнению женщины, в ее отношении проводится проверка в раойнном ОБЭ и ПК ОМВД. Обвиняемый предложил обратившейся к нему местной жительницы помощь, он сделает все, что в его силах, чтобы в отношении женщины не возбудили уголовное дело. За свою услугу адвокат запросил 100 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что проверку в отношении женщины не проводили, а адвокат собирался присвоить всю денежную сумму себе. Он получил 10 тысяч рублей и муляж денежных средств в размере 90 тысяч рублей. Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задокументировали факт передачи денег.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в официальном пресс-релизе Следственного комитета по Ставропольскому краю.