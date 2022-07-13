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Происшествия13 июля 2022 13:25

В Ставрополе удалось эвакуировать мужчину с козырька балкона 9 этажа

Спасатели подняли его на крышу здания
Анфиса КИМЕНИНИКО

В Ставрополе мужчина напугал жителей дома 10, на улице 45-ая параллель. Странный жилец, периодически спускался и поднимался на козырек своего балкона, который находится на 9 этаже. По словам очевидцев, мужчина часто садился и курил, а затем снова вставал.

К месту происшествия незамедлительно были вызваны спасательные службы. Сотрудникам ПАСС удалось убедить мужчину подняться на крышу. Сейчас жизни местного жителя ничего не угрожает. Об этом рассказал глава города Ставрополя.

- Все благодаря городским спасателям, оперативно прибывшим на место, - прокомментировал ситуацию мэр города Иван Ульянченко.