В Ставрополе удалось эвакуировать мужчину с козырька балкона 9 этажа

В Ставрополе мужчина напугал жителей дома 10, на улице 45-ая параллель. Странный жилец, периодически спускался и поднимался на козырек своего балкона, который находится на 9 этаже. По словам очевидцев, мужчина часто садился и курил, а затем снова вставал.

К месту происшествия незамедлительно были вызваны спасательные службы. Сотрудникам ПАСС удалось убедить мужчину подняться на крышу. Сейчас жизни местного жителя ничего не угрожает. Об этом рассказал глава города Ставрополя.

- Все благодаря городским спасателям, оперативно прибывшим на место, - прокомментировал ситуацию мэр города Иван Ульянченко.