Полицейские в Ессентуках задержали лжедиректора продуктового магазина

В отделе МВД России по городу Ессентуки рассказали, что с заявлением к полицейским обратились две женщины, которые проживали в городе-курорте. Они сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что в отношении них были совершены мошеннические действия.

В ходе расследования, стало известно, что недавно к ним обратился неизвестный мужчина. Он представился владельцем крупного продуктового магазина, который будет закрываться. В связи с этим все товары он распродает по низкой цене. Местные жительницы доверились мошеннику и написали список товаров, которые желали бы приобрести. Мужчина взял с них деньги и ушел. Но в назначенное время он не только не выполнил свои обязательства, но и перестал отвечать на телефонные звонки.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый

33-летний местный житель. В отделе МВД он признался, что совершил преступление. Директор он не является, он просто хотел подзаработать, все полученные средства он потратил на личные нужды.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Ессентуки в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство, - рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Ставропольскому краю.