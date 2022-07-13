В Ингушетии продолжает действовать режим ЧС в связи с пожароопасностью

В МЧС по республики Ингушетия сообщили, что режим ЧС в связи с усиливающейся жарой и высоким уровнем пожароопасности, продолжает действовать. Жителям и гостям республики нужно быть предельно осторожными.

- В Ингушетии 13 и 14 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Малгобекском районе V класса, в Назрановском, Сунженском и Джейрахском районах — IV класса, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС региона призвали жителей и гостей республики по возможности надевать только светлую одежду, обязательно носить головные уборы, употреблять как можно больше чистой, питьевой воды, поддерживать в доме прохладу, проводить время на улице как можно меньше. Не стоит выходить на природу на длительное время, нужно быть максимально осторожными с огнем.