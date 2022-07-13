11 полицейских из Пятигорска арестовал суд по делу о вымогательстве

Ессентукский горсуд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 11 сотрудникам полиции из Пятигорска. Их подозревают в вымогательстве денег у закладчиков наркотиков. Еще одного фигуранта отправили под домашний арест.

О задержании подозреваемых стало известно 6 июля. Двоих из них (командира и заместителя взвода N1 в составе отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Пятигорску) арестовали в этот же день.

Заведены уголовные дела о краже, совершенной организованной преступной группой и о вымогательстве взятки в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Ессентуках правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за директора магазина.