На Ставрополье водитель грузовика сбил подростка и скрылся с места аварии

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 13 июля, в станице Подгорной в Георгиевском округе.

Около двух часов дня водитель, предположительно, белой «Газели» со светло-серым тентом сбил 12-летнего велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Водитель грузовика не оказал помощь пострадавшему и скрылся с места ДТП.

Мальчика доставили в больницу с переломом руки.

Полиция разыскивает возможных свидетелей аварии, а также тех, кто поможет установить личность водителя и местонахождение автомобиля.

Сообщить информацию можно по телефонам дежурной части ОМВД: 88795135100, 02 или 112.

Оставившему место ДТП водителю грозит лишение прав, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.