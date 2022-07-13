На Ставрополье водитель грузовика сбил подростка и скрылся с места аварии

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 13 июля, в станице Подгорной в Георгиевском округе.
Около двух часов дня водитель, предположительно, белой «Газели» со светло-серым тентом сбил 12-летнего велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Водитель грузовика не оказал помощь пострадавшему и скрылся с места ДТП.
Мальчика доставили в больницу с переломом руки.
Полиция разыскивает возможных свидетелей аварии, а также тех, кто поможет установить личность водителя и местонахождение автомобиля.
Сообщить информацию можно по телефонам дежурной части ОМВД: 88795135100, 02 или 112.
Оставившему место ДТП водителю грозит лишение прав, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.