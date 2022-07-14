На Ставрополье 71 человек победил коронавирусную инфекцию за минувшие сутки

К утру 14 июля в Ставропольском крае медики зафиксировали 68 новых случаев заболевания COVID-19. 23 местных жителя были госпитализированы в специализированные медицинские учреждения. Еще 71 ставрополец справился с коронавирусной инфекцией. Об этом на своей официальной странице «Вконтакте» рассказал губернатор Ставрополья.

- Заболеваемость не растет. Важно, что нет новых летальных исходов, связанных с COVID-19, - прокомментировал сегодняшнюю ситуацию Владимир Владимиров.

Среди заболевших 9 человек - это дети. Восемь человек находятся на амбулаторном лечении, еще 1 ребенок был госпитализирован в специализированный стационар.

В крае продолжается прививочная кампания. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1212 человек, вторым компонентом вакцины привились 529 ставропольцев.