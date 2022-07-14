На Ставрополье начинающий водитель врезался в большегруз

По сообщению Госавтоинспекции Ставрополья, в Буденновском округе из-за нарушение мер безопасности перевозки груза пострадал молодой водитель.

Как стало известно, ДТП произошло в среду, 13 июля 2022 года, примерно в 13 часов на 212 км автодороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель легкового автомобиля Ниссан Ноут слишком близко подъехал к большегрузу, который ехал впереди него.

Автомобиль въехал на выступающий груз впереди идущей ГАЗели, произошло ДТП. В результате наезда, 22-летний водитель легкового автомобиля был госпитализирован в местную больницу, на момент столкновения водитель легковушки был трезв.

По информации Госавтоинспекции Ставрополья, водитель ГАЗели, 30-летний житель Будённовска, будет привлечен к ответственности. Мужчина нарушил правила перевозки груза.

- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в ведомстве.