В Ставрополе водитель легковушки сбил пожилого скутериста

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что степень ответственности всех участников ДТП устанавливается. Фото: Телеграм-канал Госавтоинспекции Ставрополья.

Как рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья, в Ставрополе водитель легкового автомобиля Хендэ Санта Фе наехал на пожилого скутериста. В результате происшествия, пенсионер с травмой головы был доставлен в больницу.

ДТП произошло в минувшую среду, 13 июля 2022 года, примерно в 19:45 на улице Красная водитель иномарки ехал на перекрестке Репина. Как рассказал сам водитель, на дорогу с тротуара внезапно выехал мотоскутер Альфа.

Мужчина наехал на 68-летнего скутериста, в результате происшествия, пенсионер получил травму головы, его увезли в медицинское учреждение. На момент наезда пожилой мужчина был трезв.

- Водитель автомобиля, 49-летний местный житель, за последний год трижды привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, - прокомментировали ДТП в Госавтоинспекции. В данный момент, по факту аварии проводят проверку.