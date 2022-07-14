В Ставрополе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль

В краевой Госавтоинспекции сообщили, что в центре города, 13 июля 2022 года, водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и спровоцировал ДТП, столкнувшись с рейсовым автобусом.

По предварительным данным ведомства, ДТП произошло на улице Ленина. Водитель, который находился за рулем иномарки Киа Сид наехал на маршрутный автобус в момент, когда горел запрещающий сигнал светофора. Автоаварии произошла по вине водителя легковушки, который не соблюдад безопасную дистанцию.

В результате автоаварии, водителю иномарки назначено лечение на дому, также на амбулаторном лечении находится один пассажир автобуса. Другие участники ДТП не пострадали. В момент аварии в салоне автобуса находился водитель и 12 пассажиров.

Водитель автомобиля Киа Сид злостным нарушителем ПДД не числится, сотрудники Госавтоинспекции произвели забор крови для установления состояния опьянения. По словам виновника столкновения, он не успел затормозить, также во время движения дорога была скользкой, потому что шел дождь.

- По факту происшествия проводится проверка, - сообщили в краевой Госавтоинспекции.