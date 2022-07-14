Во Владикавказе местная жительница перевела на счет мошенников полмиллиона рублей

В МВД Северной Осетии рассказали об очередной жертве телефонных мошенников. Женщина доверилась неизвестному абоненту, который представился сотрудником банка и перевела ему 500 тысяч рублей.

Как стало известно, накануне, в дежурную часть Отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владикавказу обратилась местная жительница. Она рассказала полицейским о том, что ей позвонил мужчина. Он представился местной жительнице специалистом Центрального банка России и предупредил ее о несанкционированном кредите, который собираются оформить по ее данным. Мошенник убедил женщину перевести все денежные средства на безопасный счет.

Как сообщила сотрудникам правоохранительных органов местная жительница, она знала о том, что есть такой способ дистанционного мошенничества, но все равно поверила преступнику. Она продиктовала данные своей карты и перевела на разные абонентские номера больше половины миллиона рублей. Как только все деньги закончились, звонки от злоумышленника прекратились.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Направлены запросы в банковские организации о предоставлении информации о движении денежных средств по счету гражданки, - объявили в официальном пресс релизе МВД Северной Осетии.