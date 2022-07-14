В Северной Осетии обнаружили тело пропавшей 4-летней девочки

В Северной Осетии спасатели вместе с добровольцами почти сутки искали 4-летнюю девочку. Сообщалось, что маленький ребенок мог упасть в бурную реку.

Сегодня, 14 июля 2022 года, сотрудники МЧС обнаружили тело пропавшей девочки. Она была найдена 500-ах метрах от места ее падения в реку Фиагдон. В данный момент с родственниками утонувшего ребенка работают психологи МЧС России.

- К поискам привлекались сотрудники МЧС России, Республиканской поисково-спасательной службы, добровольцы, - прокомментировали трагический случай в пресс-служба МЧС РСО-А.