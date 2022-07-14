В Ставропольском крае пройдет рейд «Нетрезвый водитель»

Как рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья, за первые полгода в регионе были отстранены от управления автотранспортом 4,5 тысяч водителей. В момент задержания автомобиля местные жители находились в алкогольном опьянении. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические рейды.

На Ставрополье количество зафиксированных случаев вождения автомобиля в нетрезвом виде значительно увеличилось в праздничные дни. В Госавтоинспекции решили провести на территории края крупномасштабное мероприятие «Нетрезвый водитель», чтобы уменьшить количество пьяных водителей на автодорогах региона.

Рейды пройдут с 15 по 17 июля 2022 года и будут организованы в местах массового скопления ставропольцев: рядом с питейными заведениями, возле мест отдыха, рядом с водоемами. Как уточнили в ведомстве, за минувшие 6 месяцев, произошло 75 ДТП, из-за вождения в нетрезвом виде. Всего 100 человек пострадали, еще 14 ставропольцев скончались.