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Происшествия14 июля 2022 8:50

На Ставрополье у Сенгилеевского водохранилища схватили двух браконьеров

Сотрудниками Росгвардии были задержаны два рыбака, которые вылавливали рыбу сетями
Алексей ЗИМЕНОК

В Ставропольском крае росгвардейцы поймали двух браконьеров, которые рыбачили в особо охраняемой зоне - на Сенгилеевском водохранилище. Правонарушители использовали для отлова рыбы - сети. Задержанных передали в полицию.

Как рассказали в пресс-службе краевого управления Росгвардии, егерь вместе с росгвардейцами патрулировали особо охраняемые территории Ставропольского края. При обходе сотрудники Росгвардии заметили следы колес большой машины в траве. Было принято решение выдвинуться к берегу Сенгилеевского водохранилища, чтобы обследовать территорию. Когда росгвардейцы оказались у берега, они увидели на озере двух мужчин, которые рыбачили с использованием рыболовной сети.

Когда нарушители были задержаны, оказалось, что они - местные жители. У низ были изъяты орудия для ловли рыбы. Мужчин доставили в отдел полиции.