До 2024 года «Россети» реализуют несколько крупных проектов в Черкесске и высокогорных районах КЧР

Фото: «Россети»

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу в Москве, на которой обсудили инфраструктурные проекты в республике, консолидацию электросетевых активов, вопросы платежной дисциплины.

«Качественное энергоснабжение имеет огромное значение для Карачаево-Черкесии, учитывая, что от этого зависит социально-экономическое развитие всего региона. В республике ежегодно увеличивается количество строящихся объектов, возводится новый микрорайон в республиканской столице, планируется строительство еще одного, стремительными темпами развивается туристическая инфраструктура, строятся объекты в промышленном комплексе и АПК. Безусловно, здесь нам очень важно действовать синхронно с «Россетями», и я очень благодарен Андрею Валерьевичу за реализацию инвестиционных программ «Россетей» на территории республики с учетом наших приоритетов в интересах наших жителей», – сказал глава КЧР Рашид Темрезов.

«Группа «Россети» реализует в Карачаево-Черкесии комплекс проектов, связанных с развитием сельхозпредприятий, производителей стройматериалов. Перспективная задача – электроснабжение микрорайона «Спутник» в Черкесске, где будет построено более полумиллиона квадратных метров жилья. Планируем до конца 2024 года инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры региона порядка 900 млн рублей», – отметил Андрей Рюмин.

В 2022 году будет введена в работу линия электропередачи 10 кВ для выдачи 4,7 МВт дополнительной мощности Хабезскому гипсовому заводу – крупнейшему производителю сухих строительных смесей на Северном Кавказе. Это позволит модернизировать предприятие и запустить линию по выпуску гипсокартонных листов.

В 2023 году будет обеспечено технологическое присоединение к сетям Нижне-Красногорской малой гидроэлектростанции и нового плодохранилища в Прикубанском районе. Также в планах – организация схемы внешнего электроснабжения микрорайона «Спутник».

Завершится реконструкция самого высокогорного объекта республики – 25-километровой линии 35 кВ «Бичесын – Поляна». Перепад высот, на которых идут работы, варьируется от 1 248 до 2 320 метров над уровнем моря. По всей протяженности ЛЭП будут установлены новые металлические опоры.

Одновременно продолжится реализация программы снижения потерь. По итогам 2022 года в Прикубанском и Карачаевском районах будет выполнена реконструкция 156 км ЛЭП и внедрено свыше 7 000 интеллектуальных приборов учета. На следующем этапе в Малокарачаевском районе планируется реконструкция 90 км ЛЭП и установка более 4 000 «умных» счетчиков.