Ставропольские полицейские задержали сбытчика героина

Сотрудники патрульно-постовой службы ОП №3 УМВД России по городу Ставрополю задержали подозрительного молодого человека. Оказалось, что 22-летний местный житель распространял героин на территории города.

Как стало известно в МВД по Ставропольскому краю, полицейскими на маршруте их патрулирования был схвачен парень, который спешно пытался скрыться от сотрудников правопорядка. Полицейские догнали и задержали местного жителя, который спрятал мешочки с белым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в 21 свертке находился героин массой около 10 граммов.

Полицейские выяснили, что молодой человек купил наркотическое средство в Интернете, чтобы в дальнейшем спрятать его в тайниках. Сейчас местного жители заключили под стражу.

- Следственным отделом № 3 СУ Управления МВД России по городу Ставрополю в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.