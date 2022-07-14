В Ессентуках пожилая женщина перевела на счет лжеброкера 4 миллиона рублей

В правоохранительные органы города-курорта Ессентуки обратилась местная жительница. 56-летняя женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который рассказал, что работает в брокерской фирме. В телефонном разговоре он убедил потерпевшую преумножить свой капитал на торговой площадке в сети Интернет.

Выслушав подробные указания мошенника, местная жительница города Ессентуки перевела на счет лжеброкера около 4 миллионов рублей. Через время женщина поняла, что была обманута и написала заявление в местное отделение полиции.

- Следственным отделом ОМВД России городу Ессентуки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.