Юных ставропольцев приглашают в виртуальный летний лагерь

МТС запустил в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» первый всероссийский бесплатный онлайн-лагерь для школьников и подростков 11-18 лет.

Лагерь будет работать в три смены. С 11 по 17 июля дети смогут заниматься в мастер-классах по музыке, вокалу и танцам. С 18 по 24 июля - по фотографии. И с 25 по 31 июля - по фотографии.

Кстати, занятия в лагере ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла «Gazgolder» Иван Кургалин, Анна Тиха из «Танцев на ТНТ» и другие.

Участвовать в работе лагеря (причем в любом количестве смен) могут и те, кто проводит каникулы дома, и те, кто отдыхает в классических лагерях.

Для ребят будут организованы также творческие конкурсы. Каждую неделю жюри проекта, состоящее из звездных наставников, выберет победителей, которые получат шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы.