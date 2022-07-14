В пятницу на Ставрополье установится жаркая летняя погода

В пятницу в Ставропольский край вернется июльская жара. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После недели кратковременных дождей с грозами и градом на Ставрополье вернется знойная жара. В некоторых районах края отмечается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс, в юго-восточных районах - высокая пожароопасность - 4 класс.

В пятницу в краевом центре установится комфортная летняя погода. Воздух прогреется до +29...+31 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер восточный 8-10 м/c. Столбики термометров по краю покажут +29...+34, преимущественно без осадков, ветер восточный с порывами до 8-10 м/c.

По данным сайта ставропольского гидрометцентра, в ночные часы в Ставрополе температура воздуха опуститься до +18...+20 градусов тепла, ветер восточный 7-9 м/c. По краю ночная температура достигнет значений +17...+22, преимущественно без осадков, ветер восточный 5-10 м/c.