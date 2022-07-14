В Грачевском округе Ставропольского края нашли 32 куста конопли

Задержанный признался сотрудникам полиции, что выращивал наркотическое растения для себя. Фото: пресс-служба МВД Ставропольского края.

В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю рассказали, что во время проведения профилактического рейда, у жителя села Спицевки в Грачевском городском округе были найдены наркотические вещества.

Выяснилось, что 40-летний местный житель на своей придомовой территории выращивал конопли. Всего были изъяты 32 куста культивированного растения. После проведенной экспертизы специалисты установили, что после высушивания растений общая масса наркотического вещества составила около одного килограмма. По словам задержанного, он выращивал для личного употребления.

Сотрудники полиции также нашли пакет с веществом серо-зеленого цвета, было установлено, что данное вещество - марихуана.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела по ч.1 ст.228 (незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта) и ч.1 ст.231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) УК РФ, - рассказали в официальном ведомстве.