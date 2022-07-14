Глава Северной Осетии принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии России по региональному развитию

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Глава РСО – Алания Сергей Меняйло в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Мероприятие прошло под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

На заседании, в частности, обсудили рассмотрение заявок регионов на участие в отборе инфраструктурных проектов, которые направлены на получение инфраструктурных бюджетных кредитов.

Как отметил в своем выступлении Сергей Меняйло, для Северной Осетии на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов утверждены лимиты в сумме 619,7 млн рублей. В настоящее время в Минстрой России направлена заявка на 2024-2025 годы по проекту «Создание инженерной и социальной инфраструктуры жилой застройки на территории, прилегающей к Юго-Западной части г. Владикавказа».

– Проектом предусматривается строительство многоквартирных жилых домов. Инфраструктурный кредит будет направлен на создание магистрального водопровода, газопровода среднего давления, электрических сетей с трансформаторной подстанцией, внутриквартальных сетей, канализационного коллектора и автомобильных дорог. Также на территории будет построен детский сад. Реализация проекта позволит создать 249 дополнительных рабочих мест и повлияет на рост налоговых поступлений, – доложил Сергей Меняйло.

Он также подчеркнул, что в настоящее время регионом реализуются 4 проекта с привлечением ранее одобренных инфраструктурных кредитов на сумму 811,2 млн рублей. В начале июля уже было получено 191,5 млн рублей. Работы начнутся в ближайшее время и будут выполнены до декабря 2023 года.

– Одобрили заявку Северной Осетии – Алании на поддержку проекта по устройству инженерных коммуникаций при строительстве нового жилого комплекса. Речь о строительстве водовода, газопровода, новой дороги, – прокомментировал вице-премьер Марат Хуснуллин по результатам заседания.

Участники мероприятия также коснулись вопросов рассмотрения заявок субъектов России на финансирование проектов по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния России, а также перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы.