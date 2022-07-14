В Кайтагском районе Дагестана в автоаварии погибли 2 человека

Четыре участника автоаварии доставлены в районную больницу. Фото: пресс-служба МВД Дагестана.

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили о крупном ДТП, которое произошло сегодня, 14 июля 2022 года, в Кайтагском районе. В автоаварии погибли два пассажира, еще четверо доставлены в районную больницу.

Инцидент произошел около 10:40, на 4 километре автодороги «Маджалис-Шиляги». За рулем отечественного автомобиля «ВАЗ-217050» находился 48-летний местный житель. В какой-то момент он не смог справится с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль «ВАЗ-217220». Машиной управлял 63-летний местный житель.

В результате автоаварии, 63-летний житель Кайтагского района Дагестана и еще одна 53-летняя женщина скончались на месте от полученных телесных повреждений. Три пассажира автомобиля «ВАЗ-217220» - 3-летняя девочка и две женщины из Кайтагского района 26 и 35 лет доставлены в больницу. Мужчина, который находился за рулем автомобиля «ВАЗ-217050» также госпитализирован.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сообщается в официальном пресс-релизе МВД Дагестана.