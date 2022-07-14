После реабилитации в санатории Ессентуков беженка из Донбасса встала с инвалидного кресла

Главврач санатория пригласила Нелю Николаевну приехать вновь, чтоб закрепить результат и познакомиться со всем Северным Кавказом. Фото: adm-essentuki.ru

Санатории Ессентуков в конце июня начали сотрудничать с московской больницей Святителя Алексия и принимать на реабилитацию пострадавших мирных жителей Донбасса. Первая группа гостей уже прошла полный курс реабилитации. Для одной из пациенток специалисты санатория имени Павлова сотворили настоящее чудо. Жительницу Мариуполя Нелю Федоренко доставили в Ессентуки на инвалидном кресле, а уезжала она уже на своих ногах!

- Я никогда не была в России. А тут и Москву увидела, и Ессентуки. Меня тут приняли как родную. Лечили, возили на экскурсии, водичку в номер приносили, пока я на ноги не встала! Теперь я чувствую себя отлично! - поделилась Неля Николаевна.

Женщина говорит, что как будто помолодела после всех процедур. А их было много: специалисты использовали как классические курортные практики, так и возможности современных разработок.

Коллектив санатория имени Павлова как родную принял Нелю Федоренко. Фото: adm-essentuki.ru

Уже завтра в Ессентуки приедет новая группа гостей из Донбасса. Их также разместят в курортных здравницах, где они пройдут диагностику и полный курс санаторного восстановления.

- Хочу поблагодарить наши ессентукские здравницы за то, что они выразили готовность принимать пострадавших мирных граждан, эвакуированных с линии фронта! Также наши врачи готовы отправиться в город Антрацит Луганской Народной Республики для оказания консультаций населению. Как верно говорит наш губернатор - вы наши, а мы ваши. Мы все одинаковые, а общий язык нам даже не нужно искать, он у нас и так есть, - написал в своем официальном Телеграм-канале глава города-курорта Александр Некристов.