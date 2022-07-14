В Следственном комитете Северной Осетии проводят проверку по факту гибели 4-летнего ребенка

В Алагирском районе Северной Осетии следователи СКР выясняют обстоятельства гибели 4-летнего ребенка. Тело девочки было найдено на берегу реки Фиагдон.

В СКР по республике Северная Осетия выяснили, что 13 июля 2022 года около трех часов дня, местная жительница вышла с двумя малолетними детьми. Они дошли до русла реки Фиагдон в селении Дзуарикау Алагирского и приняли решение искупаться в прохладной воде.

По версии следствия, пока местная жительница была занята со своим младшим годовалым ребенком, ее трехлетняя дочь зашла в русло бурлящей реки. Течение быстро унесло девочку. Были организованы поиски пропавшего ребенка.

Позже тело девочки обнаружили примерно в 800 метрах по течению реки от того места, где они планировали искупаться.

- По данному факту Алагирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-релизе ведомства.