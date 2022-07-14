В Полпредстве СКФО обсудили платежную дисциплину бюджетных предприятий округа

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Сегодня под руководством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Владимира Надыкто состоялось совещание по вопросам повышения платежной дисциплины предприятий бюджетной сферы.

В работе совещания, прошедшего в рамках исполнения поручений Главы государства, приняли очное участие генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко, его заместитель Сергей Поляков, в формате видеоконференцсвязи - представители органов исполнительной власти регионов СКФО.

В своем выступлении Роман Левченко акцентировал внимание на том, что в рамках действующего федерального законодательства гарантирующий поставщик не имеет права применять в отношении должников бюджетной сферы процедуру ограничения энергоснабжения. Энергокомпания систематически вынуждена оказывать услуги энергоснабжения, даже если указанные потребители за энергоресурс не платят.

«Своевременные и в полном объеме поступающие платежи за потребленную электроэнергию являются основным источником финансирования производственных программ, направленных на повышение надежности энергоснабжения территорий. Учитывая важность вопроса, необходимо активизировать содействие региональных органов власти для обеспечения надлежащего исполнения бюджетными предприятиями своих обязательств по оплате энергоресурса», - отметил глава энергокомпании.

Роман Левченко предложил провести сверку взаимных расчетов между компанией «Россети Северный Кавказ» и потребителями, финансируемыми из средств регионального и местных бюджетов, а также внедрить совместную систему электронного документооборота.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе обратил внимание участников совещания, что потребители всех уровней бюджетной системы должны являться эталонными плательщиками по расчетам перед ресурсоснабжающими организациями. По итогам совещания был принят ряд решений направленных на достижение 100 % показателей по выполнению поручения Главы государства.