Жителя Ставрополья будут судить за попытку дать взятку инспектору ДПС

В Ипатовском округе мужчина предстанет перед судом за попытку дать взятку гаишнику.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю, 24 апреля инспектор ДПС во время патрулирования выявил нарушителя в Ипатово.

27-летний водитель хотел избежать административной ответственности и попытался подкупить сотрудника полиции. В качестве взятки он предложил ему свой автомобиль «Лада Приора».

На молодого человека заведено уголовное дело по статье «Приготовление к даче взятки».

Ранее сообщалось о гибели двух человек в ДТП в Кайтагском районе Дагестана. Еще четверо были госпитализированы.