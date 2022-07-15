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Здоровье15 июля 2022 5:04

Количество зараженных коронавирусом на Ставрополье выросло до 91 человека

Среди заболевших 10 человек - это дети
Анфиса КИМЕНИНИКО
За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1331 человек, второй - 508.

За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1331 человек, второй - 508.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К утру 15 июля в Ставропольском крае подтвердили 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В специализированные стационары госпитализирован 21 человек. Из под медицинского наблюдения были выписаны 58 местных жителей. Об этом на своей официальной странице «Вконтакте» рассказал глава региона.

- К сожалению, снова есть летальный случай на фоне COVID-19, соболезую родным..., - сообщил Владимир Владимиров.

Среди заболевших 10 человек - это дети. Все они находятся на амбулаторном лечении, госпитализация не потребовалась.

В крае продолжается прививочная кампания. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 1331 ставрополец, еще 508 местных жителей привились вторым компонентом вакцины от COVID-19.